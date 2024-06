Olympia-Hoffnung Zehnkampf-Rekordler Neugebauer: „Super happy“ vor Paris

Knapp zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris hatte sich Neugebauer mit einer imposanten Zehnkampf-Bestmarke zu einem der Goldfavoriten gekürt. Der für den VfB Stuttgart startende Modellathlet schrammte bei den College-Meisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon mit 8961 Punkten nur knapp an der magischen 9000-Punkte-Marke vorbei. Er bejubelte - auch dank des Zehnkampfweltrekords mit dem Diskus - seinen dritten deutschen Rekord binnen eines Jahres.