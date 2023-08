Leichtathletik Zehnkämpfer Neugebauer über den USA-Weg: Nicht für jeden was

Der deutsche Zehnkampf-Rekordhalter Leo Neugebauer sieht den Weg in die Weltspitze über die USA nicht für jeden als geeignet an. „Viele Leute schauen mich an, Amerika, so cool, da muss ich hingehen. Aber es gibt so viele Beispiele, bei denen es nicht funktioniert hat“, sagte er vor dem Abschluss der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest.