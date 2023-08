Titelkämpfe in Budapest Zehnkämpfer Neugebauer mit Super-Start - Weber im Finale

„Geiler Typ, so krass“, sagte Weber und kraulte sich die Bartstoppeln. „Wenn bei mir die Neun vorne steht, dann freue ich mich auch so.“ Die magische Marke von 90 Metern fehlt noch in seiner Statistik. In der Qualifikation war der 28-Jährige Vierter mit 82,39 Metern. „Es hätte besser laufen können. Ich bin es ziemlich entspannt angegangen, vielleicht ein bisschen zu entspannt“, sagte der gut gelaunte Weber. „Ich bin nicht der Morgenmensch. Ich werfe viel lieber abends, da komme ich dann so richtig in Fahrt.“ Zudem sind Webers Speere noch nicht in Budapest eingetroffen. Wo sie abgeblieben sind, weiß er nicht. Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien war mit 88,77 Metern der Beste der Qualifikation.