Leichtathletik Zehnkämpfer Neugebauer mit starkem Auftakt in den USA

Olympia-Hoffnung Leo Neugebauer hat sich in der ersten Hälfte des Zehnkampfes bei den College-Meisterschaften in den USA in starker Form präsentiert. Der Leichtathlet vom VfB Stuttgart sammelte in Eugene im US-Bundesstaat Oregon 4685 Punkte - die 9000-Punkte-Marke ist gut zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Reichweite. Sein eigener deutscher Rekord von 8836 Punkten wackelt vor dem zweiten Tag, in den er als Führender geht.