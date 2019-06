Siegchancen : Zehnkämpfer Kazmirek führt nach erstem Tag in Ratingen

Ratingen Der WM-Dritte Kai Kazmirek hat nach dem ersten Tag des Zehnkampfes in Ratingen die Führung übernommen.

Mit 4423 am Samstag erkämpften Punkten liegt der 28-jährige Leichtathlet von der LG Rhein-Wied vor dem Olympia-Vierten Basile Rolnin (Frankreich/4254) und EM-Starter Mathias Brugger aus Ulm, der 4158 Zähler sammelte, an der Spitze. Kazmirek strebt mehr als 8300 Zähler an. Dies ist der Richtwert für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.