Leichtathletik-Weltverband : World Athletics legt neue Termine für Welttitelkämpfe fest

Monte Carlo Der Leichtathletik-Weltverband hat für drei Weltmeisterschaften wegen der Coronavirus-Pandemie neue Termine festgelegt.

Wie World Athletics mitteilte, ist die Mannschafts-WM der Geher auf den 23./24. April 2022 in Minsk verschoben worden. Eine Woche später als ursprünglich geplant wird die Halbmarathon-WM in Yangzhou/China nun am 27. März 2022 ausgetragen. Einen neuen Termin gibt es auch für die U20-WM, die vom 17. bis 22. August 2021 - eine Woche nach den Olympischen Spielen in Tokio - in Nairobi stattfinden sollen.