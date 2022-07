Leichtathletik : WM-Rekord auf 19 Medaillen ausgebaut: Felix geht als Große

Eugene Nicht einmal Usain Bolt hat so viele WM-Medaillen wie Allyson Felix. In ihrem letzten großen Rennen schafft es die US-Läuferin mit der Mixed-Staffel über 400 Meter noch einmal aufs Podest.

„Etwas sehr Besonderes“

Die insgesamt 19. WM-Medaille für die 36 Jahre alte Mutter einer Tochter gab es dennoch - und damit einen würdigen Abschluss für Felix' Laufbahn, die mehr noch als für ihre Leistungen auf der Tartanbahn für ihren erfolgreichen Kampf für mehr Gleichberechtigung von Frauen im Leistungssport in Erinnerung bleiben dürfte. „Es war etwas sehr Besonderes, in der Lage zu sein, mein letztes Rennen vor Heimfans laufen zu können. Es war so cool“, sagte Felix. „Meine Tochter war auf der Tribüne. Es war eine Nacht, die ich in Ehren halten werde.“