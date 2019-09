Müller nachnominiert : WM-Feinschliff für DLV-Leichtathleten in Belek

WM-Feinschliff für DLV-Leichtathleten in Belek

Doha Ein Großteil der deutschen Leichtathleten ist zum letzten Feinschliff für die Weltmeisterschaften vom kommenden Freitag bis zum 6. Oktober in Doha/Katar im Trainingslager im türkischen Belek eingetroffen.

Rund die Hälfte des 71 Sportler umfassenden WM-Aufgebots haben das Angebot des Deutschen Leichtathlet-Verbandes angenommen, sagte ein Sprecher des DLV am Sonntag.

Auch Diskus-Olympiasieger Christoph Harting bereitet sich in der Gloria-Sportarena von Belek auf seinen WM-Start am Samstag in der Qualifikation vor. Der 29-jährige Berliner hatte zuletzt mit verbalen Attacken gegen den DLV für Unmut gesorgt