Kugelstoßen Weltrekord kurz vor WM: Kappel knackt 15-Meter-Marke

„Ich bin super happy, richtig euphorisiert“, sagte Kappel: „Es hat einfach alles gepasst - Wetter, Anlage, die grandiose Atmosphäre in Hechingen. Genial. Ich wusste, die magische 15-Meter-Grenze wird irgendwann fallen. Dass es heute geklappt hat, freut mich mega. Ich kann es noch gar nicht wirklich fassen.“ Am 2. September in Paris wird Kappel um sein zweites Paralympics-Gold kämpfen.