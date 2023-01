Istaf Indoor in Düsseldorf : Weitsprung-Olympiasiegerin Mihambo siegt im letzten Versuch

Istaf Indoor in Düsseldorf

Malaika Mihambo sprang beim Istaf Indoor in Düsseldorf zum Sieg. Foto: Federico Gambarini/dpa

Düsseldorf Malaika Mihambo hat es in ihrem ersten Weitsprung-Wettbewerb beim Istaf Indoor in Düsseldorf äußerst spannend gemacht und erst mit dem letzten Versuch gewonnen.

Bei ihrem sechsten Sprung traf die 28-jährige Olympiasiegerin von der LG Kurpfalz den Absprungbalken richtig und setzte sich mit 6,83 Metern an die Spitze. In den fünf vorherigen Versuchen haderte sie mit dem Anlauf, schaffte zunächst nur 6,21 Meter.

„Wir sind gerade erst aus dem Trainingslager zurück. Das steckt Malaika noch etwas in den Knochen“, begründet Trainer Ulli Knapp den holprigen Einstand. Am Freitag in Karlsruhe war sie im Sprint über 60 Meter angetreten und 7,43 Sekunden gerannt.