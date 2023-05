Leichtathletik Weitsprung-Olympiasieger Boston gestorben

1964 gewann er bei den Sommerspielen in Tokio noch Silber, vier Jahre später Bronze in Mexiko. „Ich bin am Boden zerstört über den Tod von Ralph Boston. Als Kind habe ich ihn vergöttert und er war ein großer Einfluss in meinem Leben. Ich werde seine Stimme und Unterstützung vermissen. Er hat das Spiel als Athlet, Fürsprecher und Mentor verändert“, schrieb Leichtathletik-Ikone Carl Lewis auf Twitter.