Olympiasiegerin : Weitsprung-Ass Mihambo startet nicht in der Halle

Frankfurt/Main Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo verzichtet auf die Hallensaison.

„Ich habe vor drei Wochen ganz locker mit dem Training angefangen, um an Schwachstellen zu arbeiten“, sagte 27-jährige gebürtige Heidelbergerin am Rande des Deutschen Sportpresseballs in Frankfurt am Main, bei dem sie als „Sportlerin der Herzen“ geehrt wurde.