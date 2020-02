Welt- und Europameisterin : Weitsprung-Ass Mihambo: Olympia-Gold „kein Selbstläufer“

Geht beim Istaf in Berlin an den Start: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Weitsprung-Welt- und Europameisterin Malaika Mihambo sieht sich bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht in der Favoritenrolle.

„Das ist kein Selbstläufer. Ich muss da, wie jede andere Medaillenkandidatin auch, hart an mir arbeiten“, sagte die 26-Jährige von der LG Kurpfalz einen Tag vor ihrem Start beim Istaf Indoor in Berlin.

„Ich muss in meinen Körper reinhören, um verletzungsfrei zu bleiben, und jeden Wettkampf ernst nehmen“, meinte Deutschlands „Sportlerin des Jahres“, die gut vier Monate nach ihrem Gold-Coup in Katars Hauptstadt Doha am Freitag (Hauptprogramm ab 18.00 Uhr) wieder beim zuschauerstärksten Leichtathletik-Hallenmeeting der Welt antritt. Im Vorjahr gewann sie in der Mercedes-Benz-Arena mit 6,99 Metern. „Ziel für dieses Jahr ist eine neue Hallenbestleistung - und das sind ja dann die sieben Meter“, sagte Mihambo.