Olympiasiegerin : Weitsprung-Ass Mihambo: Nur Sprint-Starts in der Halle

Frankfurt/Main Olympiasiegerin Malaika Mihambo will in der Hallensaison nur im Sprint starten und nicht im Weitsprung. Dies teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit.

„Ich habe vor drei Wochen ganz locker mit dem Training angefangen, um an Schwachstellen zu arbeiten“, sagte die 27 Jahre alte gebürtige Heidelbergerin am Rande des Deutschen Sportpresseballs in Frankfurt am Main, bei dem sie als „Sportlerin der Herzen“ geehrt wurde.