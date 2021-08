Olympia : Weitspringerin Mihambo mit fast sieben Metern ins Finale

Tokio Malaika Mihambo ruht in Tokio in sich. Trotz dieser komplizierten Suche nach dem optimalen Anlauf. Ein Dauerthema der Weitspringerin. Rechtzeitig zum Olympia-Showdown packt Mihambo fast die sieben Meter.

„Ich bin sehr froh, dass es im Dritten endlich mal gepasst hat. Es war seit einem halben Jahr der erste Sprung, der auf dem Brett war“, erläuterte die in sich ruhende Mihambo nach ihrem Einzug ins Finale. Mit 6,98 Meter sprang sie so nah wie bisher in dieser Saison noch nicht an die Sieben-Meter-Marke. „Ich war mir sicher, dass die Weiten auch kommen, wenn ich mal auf dem Brett bin. Es ist eine Selbstbestätigung, weil ich keinen Zweifel daran hatte“, sagte Mihambo, die in der Qualifikation nur von der Serbin Ivana Spanovic (7,00) übertroffen wurde.