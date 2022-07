Leichtathletik : Weitspringerin Mihambo „entspannt“ zur WM

Eugene Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo geht die Titelverteidigungen bei EM und WM mit „Lockerheit“ an.

„Ich habe in meinem Sportlerleben alles erreicht, was man sich wünschen kann. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich merke, dass ich in mir nicht mehr diesen Titelhunger habe oder das Gefühl, irgendjemandem anderen oder mir selbst etwas beweisen zu müssen. Deshalb kann ich jetzt ganz locker und entspannt an den Start gehen“, sagte die 28-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hoffe, dass ich diese Lockerheit dafür nutzen kann, noch besser und noch weiter zu springen.“

Am 15. Juli beginnen die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/USA, die bis zum 24. Juli dauern. Die EM in München findet vom 15. bis 21. August statt. „Für mich wäre das Jahr 2022 ein erfolgreiches Jahr, wenn ich am Jahresende sagen könnte, ich habe sehr gute Wettkämpfe gemacht, mein Bestes gegeben und das zeigen können, was in mir steckt“, sagte die Sportlerin von der LG Kurpfalz. „Auf der anderen Seite geht es mir immer auch darum, an meinem eigenen Glück zu arbeiten und mich als Mensch weiterzuentwickeln und zu wachsen. Das ist mir wichtiger als jeder sportliche Erfolg.“