Speerwurf-Olympiasieger : Warten aufs Baby: Röhler lässt Saison-Einstieg offen

Jena Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler lässt seinen Saisoneinstieg noch offen. Denn derzeit haben familiäre Dinge Priorität. Der 28-Jährige erwartet mit Freundin Lucia Schauerhammer ein Kind.

Derzeit stehen das Training und die Belastungen im Vordergrund. Bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig (8./9. August) will er dann seinen sechsten nationalen Titel holen. Auch das Anhalt-Meeting in Dessau (8. September) mit mehr als tausend Zuschauern steht fest im Terminkalender des Thüringers.