Hammerwerferin : Von US-Hymne überrascht: Gwen Berry sorgt für Aufreger

Eugene Die Hammerwerferin Gwen Berry hat sich bei der Siegerehrung bei den U.S. Olympic Trials der Leichtathleten von der US-amerikanischen Flagge abgewandt und damit für Aufsehen gesorgt.

Die Dritte der nationalen Meisterschaften gilt als Befürworterin von Sportlern, die ihre Plattform nutzen, um verschiedene Themen in den Fokus zu rücken. In der Vergangenheit kritisierte die 31-Jährige immer wieder die Rassenungleichheit und die Polizeigewalt in den USA. Am 26. Juni wandte sie sich, nachdem sie von den Veranstaltern mit dem Abspielen der Hymne überrascht worden war, der Tribüne zu und zog sich ihr Shirt mit der Aufschrift „Activist Athlete“ über den Kopf.