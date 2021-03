Hallen-Europameisterschaft : Vier Zentimeter fehlen Mihambo zu EM-Gold - Kranz mit Silber

Torun Weitsprung-Ass Malaika Mihambo wollte den Titel bei der Hallen-EM und wurde im letzten Versuch noch auf den Silberrang verdrängt. Auf Platz zwei rannte auch Sprinter Kevin Kranz. Bronze gab es unerwartet für Hanna Klein über 1500 Meter.

Malaika Mihambo hat EM-Gold in einem dramatischen Weitsprung-Finale im polnischen Torun erst im letzten Versuch verloren.

Im letzten Durchgang konnte sie mit 6,78 Meter aber nicht mehr kontern - und war insgesamt weit von ihrem ersten Sieben-Meter-Sprung in diesem Winter entfernt. „Ich bin noch nicht so weit mit meinem Anlauf und muss noch daran arbeiten“, erklärte Mihambo. „Es ist okay, ich habe es nicht hinbekommen.“