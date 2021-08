Olympia : Vielstarterin Hassan problemlos im 1500-Meter-Finale

Tokio Die niederländische Topläuferin Sifan Hassan hat den nächsten Schritt zum angestrebten Gold-Triple in Tokio gemacht. Nach ihrem Olympiasieg über 5000 Meter erreichte die 28-Jährige den Endlauf über 1500 Meter.

Die 27-Jährige kam als Vorletzte ihres Halbfinals in 4:10,93 Sekunden abgeschlagen ins Ziel. „Ich glaube, es lag auf jeden Fall nur an dem Sturz, der vor mir passiert ist. Ich habe mich bis dahin extrem gut gefühlt, so gut habe ich mich noch nie in einem Rennen gefühlt“, sagte Granz. „Das reißt einen einfach so raus, bei der Geschwindigkeit kann man die Lücke nicht mehr schließen.“