Leichtathletik Vetter verletzt, Dehning Zweiter beim Speerwurf-Meeting

Der frühere Zehnkampf-Weltmeister Nikals Kaul (Mainz) zeigte in seiner Paradedisziplin im Feld der Spezialisten mit 75,42 Meter eine starke Vorstellung. „Ich bin total zufrieden, der Kurs auf die EM in Rom stimmt“, sagte Kaul. Auch der Vater und Trainer war zufrieden. „Niklas war noch nie in einer so guten athletischen Verfassung wie derzeit“, sagte Michael Kaul. Neben dem deutschen Rekordhalter Leo Neugebauer ist Niklas Kaul ein Kandidat für eine Topplatzierung bei Olympia.