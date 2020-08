Speerwurf-Ass : Vetter kritisiert DM-Absagen: „Nicht nachvollziehbar“

Will sich in Braunschweig seinen zweiten nationalen Titel nach 2017 holen: Johannes Vetter. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Schon vor dem Wettkampf teilt Speerwerfer Johannes Vetter aus: Der frühere Weltmeister kritisiert die Absagen von Leichtathleten für die deutschen Geister-Meisterschaften in Braunschweig. Dies sei „unverständlich und nicht nachvollziehbar“.

Mit klaren Worten hat Weltklasse-Speerwerfer Johannes Vetter die Absagen einiger deutscher Top-Leichtathleten für die nationalen Titelkämpfe in Braunschweig kritisiert.

„Da sind einige, die machen vor und nach den Meisterschaften noch munter Wettkämpfe - aber bei den deutschen Meisterschaften zeigen sie sich nicht“, monierte Vetter. Die Titelkämpfe finden - wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer - in Braunschweig statt. Vetter will sich am 10. August (Finale 17.30 Uhr/ZDF) seinen zweiten Titel nach 2017 holen. Der deutsche Rekordhalter (94,44 Meter) gilt im Duell mit Titelverteidiger Andreas Hofmann (Mannheim) als Favorit.