Ausnahme-Speerwerfer : Vetter: EM-Start in München „noch nicht absehbar“

Vetter: EM-Start in München „noch nicht absehbar“

Musste seinen Start bei der Leichtathletik-WM in Eugene absagen: Johannes Vetter. Foto: Andreas Gora/dpa

Eugene Der verletzte Ausnahme-Speerwerfer Johannes Vetter muss weiter auch um seinen Start bei den Europameisterschaften vom 15. bis 21. August in München bangen.

„Ob ich bei der EM in München an den Start gehen kann, kann ich noch nicht absehen“, sagte der 29 Jahre alte Weltmeister von 2017 im Interview bei Sport1. Das werde in den nächsten Wochen entschieden.