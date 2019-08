WM-Favorit : Verpasste Dopingtests: Sprintstar Coleman droht Sperre

Los Angeles Dem aktuell schnellsten Mann der Welt droht Ungemach: Der amerikanische Sprintstar Christian Coleman hat offenbar drei Dopingkontrollen verpasst und muss demnach eine Sperre befürchten.

Coleman sollte ursprünglich am vergangenen Sonntag in Birmingham an den Start gehen, sagte aber zwei Tage vorher wegen „Komplikationen nach dem Training“ ab und verwies auf sein großes Ziel bei der WM. Dort will er über 100, 200 und 4 x 100 Meter starten.