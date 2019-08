Vor zehn Jahren : Usain Bolt auf 100-Meter-Weltrekord noch immer „sehr stolz“

Frankfurt/Main Zehn Jahre nach seinem phänomenalen 100-Meter-Weltrekord von Berlin ist Usain Bolt immer noch „sehr stolz - dass ich damals diese Zeit gelaufen bin und dass sie zehn Jahre später noch immer Rekord bedeutet“.

Dies sagte der ehemalige Sprint-Superstar aus Jamaika in einem Interview des Online-Portals „Sportbuzzer“. Bolt hatte am 16. August 2009 bei der Leichtathletik-WM in Berlin in 9,58 Sekunden gewonnen.