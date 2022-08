European Championships : Unbehagen wegen Marathon-Startzeit

München Die Marathonläufer haben sich für das Rennen in der ungeliebten Mittagssonne besondere Maßnahmen überlegt. Die deutschen Zwillingsschwestern Deborah und Rabea Schöneborn (28) planen für den EM-Wettkampf am Montag (10.30 Uhr) über 42,195 Kilometer eine besondere Kühlstrategie.

„Wir sind auf das Szenario vorbereitet so gut wie wir können“, sagte Deborah Schöneborn. Neben einer Hitzeanpassung vorab haben sich die Schwestern von Fünfkampf-Olympiasiegerin Lena Schöneborn auch eine Kühlstrategie zurechtgelegt. Stunden investierten sie, um die Kappen mit kleinen Beuteln zu präparieren, in die Eis gefüllt wird. Zudem wolle man bereits möglichst gekühlt an den Start kommen, sagte Deborah.