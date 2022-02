Klein mit Armband : Ukraine auch Thema bei Leichtathletik-DM: „Betrifft uns“

Leipzig 3000-Meter-Siegerin Hanna Klein hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle in Leipzig ihre Solidaritätsaktion für die Ukraine begründet.

Bei der Aktion sei es weniger um ein politisches Statement gegangen, sondern um einen Ausdruck der Menschlichkeit. „Das betrifft uns doch alle“, sagte Klein zur russischen Invasion in die Ukraine. Die 28-Jährige aus Tübingen sieht sich auf der Linie des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, der vor Beginn der Meisterschaften am Samstag eine Schweigeminute abgehalten hatte. Auf dem Videowürfel in der Leipziger Arena war die gelb-blaue Fahne der Ukraine zu sehen.