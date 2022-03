Ehemaliger Leichtathlet : Tim Lobinger berichtet über erneute Krebserkrankung

Berlin Der ehemalige Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger hat über eine erneute Krebserkrankung und gesundheitliche Fortschritte gesprochen.

„Sichtbare Tumore“ habe er am Körper gehabt. „Die kamen am Bein raus, am Kopf, an der Leiste. Das hat es so schwer gemacht, irgendwienormal weiterzuleben“, sagte Lobinger: „Man konnte das auch nicht mehr verdrängen: Ich konnte den Krebs jetzt anfassen.“ Mittlerweile sei es gelungen, die Tumore zu beseitigen. „Das war der Hauptkrieg, den wir gekämpft haben“, erklärte er und sprach mit Blick auf die plötzlichen, schnellen Fortschritte von einem „Wunder“.