Diamond League Stabhochsprung-Star Duplantis verpasst nächsten Weltrekord

Über die 100 Meter belegte Joshua Hartmann in 10,30 Sekunden den sechsten Rang. Der Kameruner Emmanuel Eseme sprintete in 10,16 Sekunden zum Sieg. Der Leipziger Robert Farken gewann das Rennen über die 1500 Meter in 3:33,53 Minuten, allerdings fehlten über diese Distanz die Topläufer wie der Norweger Jakob Ingebrigtsen.