Olympiasieger : Stabhochsprung Duplantis plant Top-Sprünge in Karlsruhe

Stabhochsprung Duplantis plant Top-Sprünge in Karlsruhe

Freut sich auf das Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe: Stabhochsprung-Olympiasiager Duplantis. Foto: Aleksandra Szmigiel/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Karlsruhe Stabhochsprung-Olympiasieger Armand Duplantis blickt dem internationalen Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe im Januar mit großer Vorfreude entgegen.

„Ich versuche, immer die Plätze auszuwählen, an denen ich hoch springen kann, und bei denen ich denke, die Chance haben, den Weltrekord zu brechen“, sagte der 22 Jahre alte Schwede bei einer Video-Pressekonferenz. Sein Weltrekord liegt bei 6,18 Metern. Er habe großartige Dinge über das Meeting gehört, sagte Duplantis. „Es fühlt sich nach einem Ort an, an dem ich hoch springen kann.“