Leichtathletik Stabhochspringer Lita Baehre verpasst EM-Finale

Zuletzt war der 25-Jährige besser in Schwung gekommen, nachdem er zuvor lange mit den Folgen eines Sturzes in den Einsturzkasten im vorigen Sommer zu kämpfen hatte. Die Norm für die Olympischen Spiele in Paris hatte Lita Baehre davor geschafft. Torben Blech und Oleg Zernikel meisterten in Rom 5,60 Meter und dürfen damit im Finale am letzten EM-Tag am Mittwoch ebenso starten wie der schwedische Star Armand Duplantis.