Tokio Armand Duplantis ist in seiner eigenen Umlaufbahn. Der 21-jährige Schwede krönt sich im Stabhochsprung zum Olympiasieger von Tokio. London-Gewinner Renaud Lavillenie quält sich mit Knöchelproblemen.

Der Schwede Armand Duplantis ist in den Olymp geflogen. Der Weltrekordler krönte sich im Stabhochsprung zum König von Tokio. Der 21-Jährige, der nur „Mondo“ gerufen wird, flog ohne Fehlversuch über 6,02 Meter und holte sich seine erste Goldmedaille.

Die deutschen Stabhochspringer Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre meisterten nur die 5,70 Meter und hatten mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun. Der in Landau ansässige deutsche Meister Zernikel wurde Neunter, der Weltmeisterschafts-Vierte Lita Baehre aus Leverkusen landete auf einem geteilten elften Platz. Der Leverkusener Torben Blech war schon in der Qualifikation ausgeschieden.

„Es ist nicht mein Anspruch gewesen, nur ins Finale zu kommen. Ich bin in den Wettkampf gekommen, um um die Medaillen mitzuspringen. Ich wollte mich mit den Besten messen, das ist mir leider nicht gelungen, es ist natürlich enttäuschend“, sagte Lita Baehre, der bei seinen ersten beiden Versuchen über 5,80 mit viel Wind „Kackbedingungen“ hatte. Im dritten Versuch war er technisch nicht sauber. „Ich habe einfach nicht performt.“

London-Gewinner Renaud Lavillenie plagte sich mit Knöchelproblemen durch den Wettkampf. Der Franzose überwand nur 5,70 Meter und wurde damit Achter. Lavillenie hatte sich erst vor rund zwei Wochen am Knöchel verletzt. Nun das Missgeschick beim Einspringen: Er wurde zurückgeworfen, verpasste die Matte und landete unglücklich.

Anschließend musste Lavillenie sein rechtes Sprunggelenk einsprühen und bandagieren, das linke war schon längst getaped. Gezeichnet und mit sich hadernd ließ er die Starthöhe von 5,55 erst einmal aus - die 5,70 nahm er dann gleich im ersten Versuch. Im Gespräch mit Duplantis deutete er auf seinen rechten Fuß und verzog das Gesicht. An 5,92 Metern scheiterte Lavillenie schlussendlich.

Wieder ein bitterer Olympia-Tag für ihn. 2016 in Rio war er bei der Siegerehrung von den brasilianischen Zuschauern ausgebuht worden. Als die Nationalhymne für Braz erklang, liefen ihm Tränen übers Gesicht. Vielleicht greift er in Paris 2024 mit dann 37 Jahren noch einmal an.