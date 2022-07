Leichtathletik : Sprinterin Lückenkemper im WM-Halbfinale ausgeschieden

Eugene Die EM-Zweite Gina Lückenkemper ist im Halbfinale der Leichtathletik-WM über 100 Meter ausgeschieden. In 11,08 Sekunden wurde die 25 Jahre alte Sprinterin vom SCC Berlin Vierte ihres Laufs. Das reichte nicht für die Finalteilnahme.

Große Hoffnung hat sie zudem, dass es bei den Europameisterschaften in München drei Wochen nach der WM besser laufen wird. „In München werden die Karten neu gemischt. Dann wird wieder neu angegriffen und da geht es rund“, meinte Lückenkemper und betonte: „Ich kann mit dieser Saison schon jetzt zufrieden sein. So konstant und so schnell bin ich in meiner ganzen Karriere noch nicht gelaufen.“