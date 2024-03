Leichtathletik Sprinter Coleman Hallen-Weltmeister über 60 Meter

Fünf Monate vor den Olympischen Spielen in Paris musste sich der 26-Jährige bei den Titelkämpfen in Glasgow in 6,44 Sekunden seinem Landsmann Chris Coleman geschlagen geben. Der war drei Hundertstelsekunden schneller und kam in Weltjahresbestleistung ins Ziel kam. Dritter wurde der Jamaikaner Ackeem Blake in 6,46 Sekunden.