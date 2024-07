Gold-Bonus in Leichtathletik Sportökonom Breuer: Olympia-Prämien ein politisches Manöver

Erstmals in der Geschichte der Spiele bekommen einige Olympiasieger von ihrem ausrichtenden Dachverband in Paris auch finanzielle Prämien. Der Leichtathletik-Weltverband schüttet seinen Goldmedaillengewinnern und -gewinnerinnen je 50.000 US-Dollar, also rund 46.000 Euro, aus. Mit der im April verkündeten Maßnahme sorgte World Athletic für Wirbel in der Sportwelt: Athleten begrüßten das Novum, Verbände und das Internationale Olympische Komitee (IOC) übten Kritik.