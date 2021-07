Olympische Spiele : Speerwurf-Topfavorit Vetter vor Olympia: „Ziel ist Gold“

Berlin Zu Bgeinn der Olympischen Spiele in Tokio gibt sich Johannes Vetter - der 2017 Weltmeister wurde - siegessicher. Er hofft, mit einer Goldmedaille heimzukehren.

Weltklasse-Speerwerfer Johannes Vetter steht ohne Wenn und Aber zu seiner Favoritenrolle bei den Olympischen Spielen in Tokio. „Das Ziel ist Gold, ganz klar! Ich weiß, was ich drauf habe. Ich kenne mein Potenzial, und das möchte ich am Tag X, dem 7. August, natürlich dann auch auf den Platz bringen“, sagte der 28-Jährige am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.