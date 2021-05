Leichtathletik : Mit Lust und Leidenschaften zu Olympia-Gold

Info

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio wird Speerwerfer Johannes Vetter in diesem Jahr keinen Zwischenstopp in der alten Heimat machen. Beim internationalen Pfingstsportfest am 23. Mai im Rehlinger Bungertstadion ist der Speerwurf der Männer nicht im Programm vertreten.

Hintergrund ist, dass das hochkarätig besetzte Meeting in Dessau nur zwei Tage zuvor stattfindet und ein Doppelstart in so kurzer Zeit kaum umzusetzen wäre. In Dessau ist die gesamte deutsche Speerwurf-Elite am Start. Die Organisatoren in Rehlingen setzen stattdessen auf den Speerwurf der Frauen mit Christin Hussong an der Spitze des Teilnehmerfeldes. Die 27-Jährige vom LAZ Zweibrücken ist 2018 Europameisterin geworden.