Titelkämpfe in Braunschweig : Speerwurf-Olympiasieger Röhler verzichtet auf DM-Start

Titelkämpfe in Braunschweig

Verzichtet in diesem Jahr auf einen DM-Start: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Braunschweig Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler verzichtet auf einen Start bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig. Das teilte das Management des 28-Jährigen aus Jena mit.

Zuvor hatte bereits Diskus-Ass Christoph Harting aus Berlin, der zweite deutsche Goldmedaillengewinner von Rio de Janeiro 2016, seine Teilnahme abgesagt. Bei den Geister-Meisterschaften ohne Zuschauer dabei sein will hingegen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz. Insgesamt sollen es rund 500 Teilnehmer sein.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) plant bei den Titelkämpfen mit jeweils bis zu 160 Athleten in jeder der vier Wettkampf-Sessions, die auf die zwei Tage verteilt sind. Der Verband hatte ein 45-seitiges Hygienekonzept erstellt, um die Meisterschaften möglich zu machen. In den anderen Ländern wie in den USA sind die nationalen Titelkämpfe wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.