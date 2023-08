Leichtathletik-WM Speerwurf-Europameister Weber will „Medaille mitnehmen“

Bei der WM im Vorjahr im amerikanischen Eugene belegte der Mainzer den vierten Platz, den er wiederholt in seiner Karriere akzeptieren musste. Wenige Wochen später startete er bei den Heim-Europameisterschaften München durch und krönte sich zum Europameister. „Nach so einem Erfolg geht man selbstbewusster in den Wettkampf“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.