Leichtathletik Speerwerfer Vetter vor Comeback beim Heim-Meeting

In Offenburg kommt es am Wochenende für Vetter zum Duell mit Youngster Max Dehning. Der 19-Jährige aus Leverkusen hatte im Februar in Halle an der Saale mit einem sensationellen Wurf auf 90,20 Meter auf sich aufmerksam gemacht. Dehning avancierte damit zum jüngsten 90-Meter-Werfer der Leichtathletik-Historie. Er setzte sich damals auch an die Spitze der Weltjahresbestenliste.