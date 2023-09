Leichtathletik Speerwerfer Röhler glaubt an Olympia-Start

„Was das gesamte Niveau der Gegnerschaft angeht: In diesem Jahr sind keine außergewöhnlichen Dinge passiert. Also wenn es mir persönlich gut geht, ist die Chance sehr, sehr groß. Ich habe das Heft selbst in der Hand“, sagte der 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Nachhaltigkeitsforums der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Berlin. Der Leichtathlet hofft auf einen erfolgreichen Winter. „Dann wird das mit Olympia gut möglich sein“, befand Röhler weiter.