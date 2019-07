Adduktorenbeschwerden : Speer-Weltmeister Vetter fällt weiter aus

Luzern Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter muss sein für diesen Dienstag beim Leichtathletik-Meeting in Luzern geplantes Comeback verschieben. Der Offenburger hat seine Adduktorenbeschwerden noch nicht auskuriert.

Laut Obergföll steigt sein Schützling möglicherweise erst bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften Anfang August in Berlin wieder ins Wettkampf-Geschehen ein. „Die Saison ist ja noch lang“, erklärte Obergföll angesichts der Wüsten-WM Ende September/Anfang Oktober in Doha/Katar. Vetter hatte sich in diesem Jahr schon mit einer Fußverletzung herumgeplagt.

Auch Julian Weber wird in Luzern fehlen: Der Mainzer hat nach seiner Fuß-Operation im vergangenen Herbst wieder etwas Probleme. Dafür sind Olympiasieger Thomas Röhler, Vize-Europameister Andreas Hofmann und der aufstrebende Potsdamer Bernhard Seifert beim Sportfest in der Schweiz am Start. Der Mannheimer Hofmann liegt in der Weltbestenliste mit 89,65 Metern auf Rang zwei hinter dem Esten Magnus Kirt, der als einziger bisher die 90-Meter-Marke übertroffen hat.