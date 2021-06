Leichtathletik : Siegreiches Comeback für Speerwerfer Vetter in Finnland

Kuortane/Finnland Speerwerfer Johannes Vetter ist nach vier Wochen mit einem weiteren 90-Meter-Wurf auf die Leichtathletik-Bühne zurückgekehrt.

Vetter hatte nach seiner Weltjahresbestleistung von 96,29 Metern am 19. Mai bei der Team-EM in Polen wegen Adduktorenbeschwerden pausiert. Er fehlte damit auch bei den deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Braunschweig. Für kommenden Dienstag in Luzern plant Vetter einen weiteren Start.