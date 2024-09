Leichtathletik Show-Duell: Duplantis besiegt Hürden-Rekordler Warholm

Der 24-Jährige war 2018 als Junior 10,57 Sekunden gesprintet, Warholm brachte als Bestzeit 10,49 Sekunden aus dem Jahr 2017 in das Duell mit. Es war am Tag vor dem traditionellen Meeting in Zürich eingebettet in ein eineinhalbstündiges Programm aus Sport und Show. In der als sehr traditionell geltenden Leichtathletik werden zunehmend neue Formate getestet, um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen.