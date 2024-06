Leichtathletik Seville stellt Weltjahresbestzeit über 100 Meter auf

Sprintstar Oblique Seville hat über 100 Meter eine Weltjahresbestzeit aufgestellt. Beim Meeting in Jamaikas Hauptstadt Kingston überquerte der 23 Jahre alte Lokalmatador nach 9,82 Sekunden die Ziellinie. Weltmeister Noah Lyles aus den USA wurde in 9,85 Sekunden Zweiter. Zuvor war in diesem Jahr noch kein Athlet unter regulären Bedingungen unter 9,90 Sekunden geblieben.