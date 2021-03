Leichtathletik : Schwanitz: Sport in der Corona-Blase „ganz schmaler Grat“

Christina Schwanitz hat an der Hallen-EM in Torun teilgenommen. Foto: Leszek Szymanski/PAP/dpa

Darmstadt Kugelstoß-Ass Christina Schwanitz ist wenig überrascht von den positiven Corona-Fällen nach der Hallen-Leichtathletik-EM in Polen.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hatte am Vortag bekanntgegeben, dass es in seinem Team nach der Rückkehr von den Titelkämpfen am ersten März-Wochenende in Torun sieben Corona-Fälle gegeben habe. Auch andere europäische Nationen hätten von positiven Corona-Testergebnissen einiger Athleten nach der EM berichtet, hieß es. Nach Medienberichten gab es in Großbritannien neun solcher Fälle.