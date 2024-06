Leichtathletik-EM Ronaldo-Fan Bebendorf feiert seine Hindernis-Medaille

Nach Silber für Gesa Felicitas Krause und dem Final-Einzug von Lea Meyer und Olivia Gürth überzeugten auch die deutschen Männer über 3000 Meter Hindernis, denn in Velten Schneider stand auch der dritte DLV-Athlet im Finale. „Es gibt kaum eine Disziplin, die so auf dem Vormarsch ist in Deutschland wie der Hindernislauf“, stellte Ruppert fest, für den eine Olympia-Teilnahme trotz verpasster Norm über das komplizierte internationale Ranglistensystem nahe ist.