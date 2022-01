Speerwurf-Olympiasieger : Röhler blickt nach vorne: „Highlight folgt Highlight“

München Rio-Olympiasieger Thomas Röhler fiebert nach der enttäuschenden Tokio-Saison den nächsten großen Titelkämpfen entgegen.

Röhler hatte wegen einer Rückenverletzung nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen können. Mittlerweile geht es ihm wieder besser. „Toi, toi, toi - dem Rücken geht es gut“, sagte der 30-Jährige. Im kommenden Jahr will er bei den European Championships vom 11. bis 21. August in München seinen Titel von 2018 erfolgreich verteidigen. Vorher stehen vom 15. bis zum 24. Juli die Weltmeisterschaften in den USA an.