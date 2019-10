Ehemaliger Diskuswerfer : Robert Harting: Tokio muss Lehren aus Doha ziehen

Berlin Der frühere Diskuswerfer Robert Harting hat die zurückliegenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha kritisiert.

Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, bei denen ähnliche Temperaturen wie in Katar erwartet werden, sagte er: „Ich hoffe, dass man für nächstes Jahr daraus lernt.“ Harting schloss sich dem früheren äthiopischen Langstreckenläufer Haile Gebrselassie an, der die Umstände in Doha als „lebensgefährlich“ bezeichnet hatte: „Das kann ich nur bejahen.“