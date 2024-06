Leichtathletik Richardson sprintet in Weltjahresbestzeit zu Olympia-Ticket

US-Sprinterin Sha'Carri Richardson hat sich in Weltjahreszeit über 100 Meter den Platz im Leichtathletik-Team der USA für die Olympischen Spiele in Paris gesichert. Die 24 Jahre alte Weltmeisterin gewann bei den Ausscheidungen in Eugene im US-Bundesstaat Oregon das Finale in 10,71 Sekunden.